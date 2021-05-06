Біля Новотроїцького загинув український військовий, ще один - у тяжкому стані

Внаслідок прицільного обстрілу позицій Об’єднаних сил неподалік н.п. Новотроїцьке російськими окупаційними військами один військовослужбовець загинув, ще один отримав осколкове поранення та доставлений до медзакладу, стан пораненого тяжкий.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося», - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – тяжкий.

У штабі зазначили, що у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Як повідомляв Укрінформ, російській окупанти упродовж минулої доби 19 разів обстріляли позиції українських військових. Двоє бійців зазнали поранень.