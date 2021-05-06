Біля Новотроїцького загинув український військовий, ще один - у тяжкому стані
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося», - йдеться у повідомленні.
Крім того, ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – тяжкий.
У штабі зазначили, що у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Як повідомляв Укрінформ, російській окупанти упродовж минулої доби 19 разів обстріляли позиції українських військових. Двоє бійців зазнали поранень.