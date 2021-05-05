Україна направила ноту місії ОБСЄ через обстріл лікарні у Красногорівці

За фактом терористичного акту, який вчинили російськими окупаційні війська 4 травня, обстрілявши центральну лікарню м.Красногорівка, Українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу та направила ноту на адресу керівника СММ ОБСЄ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Зазначений обстріл об’єктів цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Цілеспрямовані обстріли населених пунктів дестабілізують обстановку поблизу лінії розмежування та наражають на небезпеку мирних мешканців. Російській Федерації не потрібен мир в Україні, вона робить все для продовження бойових дій та загострення ситуації на сході України. За фактом порушення Українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу та направила ноту на адресу керівника СММ ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 травня о 23:30, порушуючи усі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл м. Красногорівка. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня та сусідні будівлі, які залишились без світла. Також внаслідок обстрілу був пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. У лікарні під час обстрілу знаходилось 45 мирних мешканців, які проходили стаціонарне лікування. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці кваліфікували обстріл окупантами лікарні у Красногорівці у Донецькій області як терористичний акт (за ч.1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України).