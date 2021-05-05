Окупанти обстріляли прифронтову Красногорівку – пошкоджена лікарня

Окупанти обстріляли Красногорівку Донецької області, пошкоджена будівля лікарні.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

"Вчора о 23:30, порушуючи усі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл м. Красногорівка. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня, яка знаходиться за адресою: вул. Нахімова 1а, а також сусідні будівлі, які залишились без світла. Також внаслідок обстрілу був пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Всередині лікарні під час обстрілу знаходилось 45 мирних мешканців, які проходили лікування на стаціонарі". На щастя, ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли Красногорівку Донецької області / Фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Як повідомляє у Фейсбуці Мар'їнська міська військово-цивільна адміністрація, поліція проводить розслідування, а сама ВЦА ліквідує наслідки обстрілу.

«Повні обставини події встановлюються. Наразі працівниками відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування. Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація вживає необхідних заходів для того, щоб якомога скоріше ліквідувати наслідки обстрілу», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в будівлі першого корпусу Мар’їнської центральної районної лікарні, в якому проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

Правоохоронці кваліфікували обстріл окупантами лікарні у Красногорівці у Донецькій області як терористичний акт, зазначається на сайті Нацполіції: "Подію кваліфіковано за ч.1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України”.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.