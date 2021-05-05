На цвинтарі біля лінії зіткнення підірвалося подружжя, чоловік загинув

У Донецькій області поблизу лінії зіткнення на саморобному вибуховому пристрої підірвалось подружжя. Чоловік загинув.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Телеграмі.

"Чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Під час робіт стався вибух, внаслідок якого чоловік отримав травми, несумісні з життям. Жінка не постраждала", - ідеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції Авдіївки та вибухотехніки.

"За попереднім висновком вибухотехників, на місці спрацював саморобний вибуховий пристрій", - наголосили у МВС.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють повні обставини події.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Фото: МВС