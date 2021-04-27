Стало відоме ім’я військового, який підірвався в авто у зоні ООС
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Волочиську міську раду.
"Наш земляк загинув, захищаючи державу на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим. Схиляємось у скорботі разом з вами", – йдеться у повідомленні.
Роман був старшим сержантом, службу проходив із травня 2018 року.
У мерії Волочиська повідомили, що наступні дні оголошені днями жалоби у громаді. Там закликали утриматися від святкувань та розважальних заходів.
Як повідомляв Укрінформ, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали бойові травмування. Бійців доставили у лікарню, стан їхнього здоров'я задовільний.