Стало відоме ім’я військового, який підірвався в авто у зоні ООС

Сьогодні на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль з бійцями ЗСУ, під час вибуху загинув військовослужбовець з Хмельниччини, 30-річний Роман Гуляк.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Волочиську міську раду.

"Наш земляк загинув, захищаючи державу на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим. Схиляємось у скорботі разом з вами", – йдеться у повідомленні.

Роман був старшим сержантом, службу проходив із травня 2018 року.

У мерії Волочиська повідомили, що наступні дні оголошені днями жалоби у громаді. Там закликали утриматися від святкувань та розважальних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали бойові травмування. Бійців доставили у лікарню, стан їхнього здоров'я задовільний.