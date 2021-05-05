Окупанти обстріляли авто української сторони СЦКК на Маріупольському напрямку

У Донецькій області на Маріупольському напрямку окупанти обстріляли автомобіль спостережної групи Української сторони СЦКК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації а координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про грубі порушення Мінських домовленостей та міжнародного гуманітарного права збройними формуваннями Російської Федерації.

«На фоні збільшення інтенсивності обстрілів на Маріупольському напрямку, прагнучи зірвати системну роботу Української сторони СЦКК, російські найманці вдалися до безпрецедентного порушення – обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль спостережної групи. Третього травня у кунзі автомобіля спостережної групи виявлено два вихідні кульові отвори, які стали наслідком обстрілу з кулемета калібру 7,62 мм», - ідеться в повідомленні.

В ході верифікації події встановлено, що автофургон зазнав пошкоджень під час обстрілу з боку окупантів, що був зафіксований близько 18:40 зі сторони тимчасово окупованої Ужівки у напрямку населеного пункту Водяне.

«Слід зазначити, що це перший подібний факт з часу дії заходів щодо всеохоплюючого режиму припинення вогню. Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання РФ припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін», - наголошують в ООС.

На Донеччині окупанти обстріляли автомобіль Української сторони СЦКК / Фото: Операція об'єднаних сил

За фактом порушення Українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу та направила ноту на адресу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також у ООС повідомили, що протягом березня-квітня поточного року окупанти розгорнули черговий етап інформаційної кампанії з дискредитації додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

"Метою спланованого комплексу акцій є нівелювання ролі СММ ОБСЄ в урегулюванні конфлікту на сході України, альтернативна інтерпретація узгодженого сторонами механізму взаємодії для реагування на порушення режиму припинення вогню з подальшим просуванням вигідної окупантам редакції заходів, продиктованих російськими кураторами", - сказано в повідомленні.

Частиною зазначеної кампанії є дискредитація Української сторони СЦКК. Через так звані засоби масової інформації незаконних збройних формувань ОРДЛО поширюються фейки щодо нібито використання спеціально маркованих автомобілів центру для виконання завдань військового характеру.

"Українська сторона СЦКК нагадує, що одним з найважливіших кроків української сторони щодо реалізації заходів посилення режиму припинення вогню стало розгортання у липні-серпні 2020 року мережі спостережних груп вздовж всієї лінії розмежування, яка на даний час включає 13 постів спостереження, 11 з яких оснащені автомобілями білого кольору зі спеціальним написом, які розміщені на передньому краї в полі видимості противника", - повідомляють в ООС.

Розгорнута Українською стороною СЦКК мережа спостереження дозволяє забезпечити ефективний контроль та координацію режиму припинення вогню та гарантує швидке реагування на будь-які спроби порушень з боку окупантів, а також забезпечує координацію діяльності центру та патрулів СММ ОБСЄ безпосередньо на лінії розмежування.

Зокрема завдяки оперативній роботі підрозділів українських захисників та спостерігачів СГ УС СЦКК «Маріуполь» протягом квітня було виявлено та припинено 77 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, зібрана значна доказова база їхніх злочинів.

"Саме ефективний всеохоплюючий контроль ситуації з боку Української сторони СЦКК, своєчасне виявлення порушень та інформування про них СММ ОБСЄ примушують найманців шукати шляхи протидії зазначеним заходам контролю", - наголошують в ООС.

Як повідомляв Укрінформ, протягом 4 травня в районі проведення ООС збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню.