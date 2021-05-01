Окупанти використовують для вогневих провокацій важливі об’єкти інфраструктури - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

Зазначається, що відповідно до звіту СММ ОБСЄ №98/2021 від 29 квітня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях.

"У районі залізничної станції "Червона Могила", що в населеному пункті Вознесенівка, неподалік від Луганська, озброєний представник збройних формувань наказав патрулю Місії залишити цей район. А під час планового польоту над окупованою Оленівкою, БПЛА СММ малого радіусу дії зазнав глушіння сигналу GPS", - йдеться у повідомленні.

З метою звинувачення української сторони, найманці Російської Федерації за допомогою засобів РЕБ перешкоджають роботі БПЛА Місії, ставлячи перешкоди в районах зльоту та посадки літальних апаратів на підконтрольній Україні території.

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Крім того, окупанти продовжують використовувати важливі об’єкти інфраструктури для здійснення вогневих провокацій, що суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Зокрема, під час обстрілу населеного пункту Шуми, 29 квітня, отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Для ведення вогню по позиціях українських захисників снайпер найманців використав насосну станцію першого підйому, яка забезпечує питною водою Горлівку, Донецьк та Маріуполь. За фактом цієї цинічної провокації Українською стороною СЦКК направлена відповідна нота на адресу СММ ОБСЄ.

Зазначені порушення з боку збройних формувань Російської Федерації дестабілізують обстановку вздовж усієї лінії розмежування. Систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про намагання приховати підготовку та здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію Збройних Сил України та унеможливлюють верифікацію сфабрикованих окупантами фейків.

У штабі ООС вкотре наголошуємо, що українські підрозділи знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

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