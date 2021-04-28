Окупанти вивели з ладу відеокамеру ОБСЄ та облаштували біля неї вогневу позицію

Російські окупанти в районі шахти «Октябрьская» на околиці Донецька встановили свою камеру на щоглі системи відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та обладнали вогневу позицію для обстрілу українських військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«19 квітня фахівцями СММ ОБСЄ було виявлено факт втручання окупантів в роботу камери відеоспостереження місії та встановлення найманцями своїх відеокамер на щоглі системи відеоспостереження СММ, яка розміщена на території шахти «Октябрьская», на околиці тимчасово непідконтрольного Україні Донецька (факт порушення зафіксований у звіті місії ОБСЄ №90/2021 від 20 квітня). У результаті оператори ОБСЄ змушені були відімкнути від моніторингу своє обладнання. Водночас найманці, використовуючи вигідне тактичне положення шахти, не тільки ведуть спостереження на великій відстані за позиціями ЗС України, а й обладнали поблизу щогли вогневу позицію мінометів, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ №95/2021 від 26 квітня», - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначається, вранці 27 квітня окупанти здійснили обстріл позицій ЗСУ саме з району шахти «Октябрьская», під час якого у бік українських позицій було випущено 22 міни з міномета калібру 120 мм. В ході обстрілу найманці також застосували ПТРК, внаслідок чого отримав поранення український військовослужбовець. Корегування вогню здійснювалось із застосуванням БПЛА окупантів.

В пресслужбі наголосили, що зухвалі дії проросійських найманців свідчать про їх небажання дотримуватися Мінських домовленостей та намагання за будь-яку ціну спровокувати Збройні сили України на вогонь у відповідь в напрямку Донецька. Саме цим пояснюються факти ведення окупантами вогню з районів міста, що почастішали у другій половині квітня і зафіксовані українською стороною СЦКК.

За фактами грубих порушень режиму припинення вогню українська сторона СЦКК направила доказові матеріали на адресу СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупанти минулої доби, 27 квітня, 11 разів обстріляли позиції українських військових. Загинув один боєць, ще один зазнав поранень та троє - бойові травмування.