Окупанти вивели з ладу відеокамеру ОБСЄ та облаштували біля неї вогневу позицію

Окупанти вивели з ладу відеокамеру ОБСЄ та облаштували біля неї вогневу позицію

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Укрінформ
Російські окупанти в районі шахти «Октябрьская» на околиці Донецька встановили свою камеру на щоглі системи відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та обладнали вогневу позицію для обстрілу українських військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«19 квітня фахівцями СММ ОБСЄ було виявлено факт втручання окупантів в роботу камери відеоспостереження місії та встановлення найманцями своїх відеокамер на щоглі системи відеоспостереження СММ, яка розміщена на території шахти «Октябрьская», на околиці тимчасово непідконтрольного Україні Донецька (факт порушення зафіксований у звіті місії ОБСЄ №90/2021 від 20 квітня). У результаті оператори ОБСЄ змушені були відімкнути від моніторингу своє обладнання. Водночас найманці, використовуючи вигідне тактичне положення шахти, не тільки ведуть спостереження на великій відстані за позиціями ЗС України, а й обладнали поблизу щогли вогневу позицію мінометів, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ №95/2021 від 26 квітня», - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначається, вранці 27 квітня окупанти здійснили обстріл позицій ЗСУ саме з району шахти «Октябрьская», під час якого у бік українських позицій було випущено 22 міни з міномета калібру 120 мм. В ході обстрілу найманці також застосували ПТРК, внаслідок чого отримав поранення український військовослужбовець. Корегування вогню здійснювалось із застосуванням БПЛА окупантів.

В пресслужбі наголосили, що зухвалі дії проросійських найманців свідчать про їх небажання дотримуватися Мінських домовленостей та намагання за будь-яку ціну спровокувати Збройні сили України на вогонь у відповідь в напрямку Донецька. Саме цим пояснюються факти ведення окупантами вогню з районів міста, що почастішали у другій половині квітня і зафіксовані українською стороною СЦКК.

За фактами грубих порушень режиму припинення вогню українська сторона СЦКК направила доказові матеріали на адресу СММ ОБСЄ.

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Як повідомляв Укрінформ, російські окупанти минулої доби, 27 квітня, 11 разів обстріляли позиції українських військових. Загинув один боєць, ще один зазнав поранень та троє - бойові травмування.

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