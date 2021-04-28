Окупанти за добу 11 разів порушили «тишу» - один український боєць загинув, четверо поранені

Російські окупанти минулої доби 11 разів обстріляли позиції українських військових. Загинув один боєць, ще один зазнав поранень та троє - бойові травмування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

“Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 27 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться в повідомленні.

Так, поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти тричі обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

У районі Кам’янки та Павлополя ворог кілька разів відкривав вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Широкине окупанти обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний”, - поінформували в штабі.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

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Крім того, як нагадали в штабі, 27 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування, несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Постраждалих доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 28 квітня, обстрілів не зафіксовано.

“Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, - підкреслили в штабі.