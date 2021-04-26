Штаб ООС показав наслідки обстрілу окупантами Водяного

Окупанти обстріляли Водяне з населеного пункту Пікузи та пошкодили об’єкти критичної інфраструктури і приватні господарства.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«Ввечері, 24 квітня, близько 21 години, найманці країни-агресора здійснили обстріл населеного пункту Водяне, Волноваського району із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Обстріл було здійснено з позицій окупантів в районі населеного пункту Пікузи, що на Приазов‘ї. При цьому, було випущено 12 мін з мінометів калібру 120 мм, 4 міни з міномету калібру 82 мм та здійснено 12 пострілів з СПГ, у результаті чого було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та приватні господарства», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення. Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію обстрілів, зафіксовано воронки від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам. За результатами верифікації на адресу СММ ОБСЄ направлено ноту з відповідними доказовими матеріалами.

За інформацією української сторони СЦКК, з початку поточного року до СММ ОБСЄ було направлено 177 письмових звернень (нот), в яких зафіксовано найбільш резонансні порушення режиму припинення вогню, пов'язані у тому числі із обстрілами населених пунктів на підконтрольній території. Зазначені матеріали складають основу доказової бази злочинів окупантів на українській землі, наголосили в пресслужбі.

Українська сторона СЦКК нагадала, що такі дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров’ю місцевого населення та дестабілізують безпекову ситуацію вздовж усієї лінії розмежування.

В штабі також наголосили, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомлялося, протягом останніх тижнів значно зріс рівень воєнної загрози з боку Росії. Це пов'язано з суттєвим нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, яке останнього разу спостерігалося сім років тому, коли розпочалася безпосередня агресія РФ.

10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок у переговорному процесі й демонстрація готовності до застосування збройної сили.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія з 23 квітня почне відводити війська, які здійснювали «навчання» поблизу кордонів України та в тимчасово окупованому Криму, в пункти постійної дислокації.