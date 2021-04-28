Місія ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень тиші на Донеччині

СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та жодного такого порушення на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 96/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 квітня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню, зокрема 123 вибухи (1 постріл, 50 розривів і 72 вибухи невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень, зокрема більшість вибухів, сталася східніше н. п. Павлопіль (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), де спостерігачі чули та бачили 50 вибухів (за оцінкою - розриви); н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька); н. п. Черненко (підконтрольний урядові, 86 км на південь від Донецька); а також н. п. Ломакине (підконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька).

За попередню добу на Донеччині було зафіксовано 125 таких порушень.

"У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередню добу в цій області зафіксовано 4 такі порушення", - повідомили в СММ.

Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 22 640 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.