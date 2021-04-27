Окупанти обстрілюють прилеглі до лінії розмежування населені пункти - штаб ООС

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації продовжує фіксувати факти обстрілів окупантами прилеглих до лінії розмежування населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил.

"Найманці застосовують заборонене Мінськими домовленостями озброєння. З 22 квітня окупанти здійснили чотири таких обстріли, а саме: 22 квітня в напрямку селища Дружба випущено 2 ракети з ПТРК, 24 квітня з мінометів калібру 120 мм найманці країни-агресора здійснили обстріл населеного пункту Водяне, 26 квітня – обстріл садового товариства села Гнутове, розташованого поблизу Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Під час верифікації місця обстрілу в селі Катеринівка, здійсненого окупантами близько 23 години 25 квітня зі ствольної артилерії калібру 122 мм, українська сторона СЦКК зафіксувала 6 вирв, що утворилися внаслідок розривів артилерійських снарядів з установкою підривника на фугасну дію.

"Значна кількість уламків та залишків від снарядів - російського виробництва. На щастя, обійшлося без жертв. За фактами грубих порушень режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК направила доказові матеріали СММ ОБСЄ", - наголошують в ООС.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травму, несумісну з життям. Ще троє військовослужбовців отримали бойові травми.