У зоні ООС за день - шість порушень «тиші», загинув український боєць

У зоні ООС за день - шість порушень «тиші», загинув український боєць

Укрінформ
Сьогодні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Від початку цієї доби, 27 квітня, окупанти шість разів порушили режим припинення вогню, ідеться у зведенні станом на 17:00.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля Опитного – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти двічі обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

На обстріли російсько-окупаційних військ бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще троє військовослужбовців дістали бойові травмування.

Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Як повідомляв Укрінформ, від кулі ворожого снайпера 26 квітня в районі ООС загинув Іван Ковальовський ("Африка") з Івано-Франківщини.

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