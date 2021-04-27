У зоні ООС за день - шість порушень «тиші», загинув український боєць

Сьогодні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Від початку цієї доби, 27 квітня, окупанти шість разів порушили режим припинення вогню, ідеться у зведенні станом на 17:00.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля Опитного – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти двічі обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

На обстріли російсько-окупаційних військ бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

Сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще троє військовослужбовців дістали бойові травмування.

Воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Як повідомляв Укрінформ, від кулі ворожого снайпера 26 квітня в районі ООС загинув Іван Ковальовський ("Африка") з Івано-Франківщини.