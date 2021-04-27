Російські найманці розміщують муляжі військової техніки на лінії зіткнення - розвідка

Російські окупаційні війська використовують режим тиші для вдосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій та облаштовують хибні рубежі оборони в районі ООС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування ЗС РФ продовжує підтримувати у готовності до застосування оперативне угруповання російських формувань на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. З цією метою проводяться постійні тренування артилерійських та мінометних розрахунків до здійснення вогню по закріпленим цілям. Крім того, противник використовує дотримання підрозділами Об’єднаних сил режиму припинення вогню для удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій», - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, особлива увага приділяється облаштуванню хибних рубежів оборони, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки. Це робиться для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню. Також, окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин першого та другого армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, протягом минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території РФ на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях переміщено понад 2,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлено боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько 30 тонн.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.