Окупанти чотири рази зривали «тишу» - біля Опитного стріляли з ПТРК

Російські окупаційні війська від початку доби, 27 квітня, чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Від початку поточної доби, 27 квітня, станом на 12 годину зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру біля Водяного, а неподалік Опитного – ще й протитанковий ракетний комплекс», - йдеться в повідомленні.

Крім того, неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає, повідомили в Міноборони.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.