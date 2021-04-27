У зоні ООС підірвався автомобіль із військовими – один загиблий, троє травмованих

У зоні ООС підірвався автомобіль із військовими – один загиблий, троє травмованих

Укрінформ
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали бойові травмування.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поранених воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

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На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого вогню від кулі ворожого снайпера загинув Іван Ковальовський із Івано-Франківщини.

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