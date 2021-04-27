Стало відоме ім’я військового, який вчора загинув від кулі снайпера у зоні ООС

Стало відоме ім’я військового, який вчора загинув від кулі снайпера у зоні ООС

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Укрінформ
Від кулі ворожого снайпера 26 квітня в районі ООС загинув Ковальовський Іван Іванович з Івано-Франківщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Городенківської міської ради.

«Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана Івановича «Африка», який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - йдеться в повідомленні.

В ранковому зведенні штабу ООС повідомлялось, що протягом минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

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