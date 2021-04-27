Спостерігачі ОБСЄ нарахували на вихідних майже 400 порушень «тиші»

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 23-го до вечора 25 квітня 382 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 9 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 95/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 26 квітня.

"У період із вечора 23-го до вечора 25 квітня в Донецькій області СММ зафіксувала 382 порушення режиму припинення вогню, включно з 297 вибухами невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень сталися в районах на південний схід від Авдіївки (підконтрольна урядові, 17 км на північ від Донецька) та на захід від Донецька. Вранці та ввечері 24 квітня такі випадки фіксувалися на захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а ввечері 23-го і 24 квітня - на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

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Водночас у Луганській області СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню, включно з 2 вибухами невизначеного походження.

За даними спостерігачів, більшість порушень тиші сталися в районах на східно-південний схід від Станиці Луганської (підконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Луганська).