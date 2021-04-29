Україна показала в ОБСЄ грубі порушення перемир’я з боку окупантів
Як передає власний кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.
"Лише за останні два тижні позиції Збройних сил України були обстріляні 156 разів з боку російських збройних формувань з широким використанням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, протитанкових гармат МТ12 "Рапіра", а також гранатометів різних типів, важких кулеметів та стрілецької зброї", - заявили в українській місії.Грубі порушення перемир’я з боку окупантів / Фото надані Місією України при ОБСЄ
Крім того, російські окупаційні війська неодноразово використовували безпілотники для скидання гранатометних снарядів і проведення дистанційного мінування.
"У результаті цих актів збройної агресії Російської Федерації було поранено п'ять українських військовослужбовців, а четверо українських військовослужбовців загинули", - повідомили в українській делегації.
Крім того, було звернуто увагу на концентрацію окупантами великої кількості важкого озброєння поблищу лінії зіткнення. Так, лише Місія ОБСЄ протягом періоду з 29 березня по 25 квітня зафіксувала 294 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, ще 561 одиниця озброєння та техніки знаходилися в ОРДЛО за межами визначених місць зберігання.
У ході свого виступу місія України в ОБСЄ також продемонструвала слайди, на яких було зафіксовано найбільш кричущі випадки порушення перемир’я з боку російських збройних формувань, у т.ч. обстріли цивільної інфраструктури, за період з кінця березня по кінець квітня.