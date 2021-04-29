Україна показала в ОБСЄ грубі порушення перемир’я з боку окупантів

Місія України в ОБСЄ продемонструвала країнам-учасницям найбільш грубі випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил протягом минулого місяця.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

"Лише за останні два тижні позиції Збройних сил України були обстріляні 156 разів з боку російських збройних формувань з широким використанням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, протитанкових гармат МТ12 "Рапіра", а також гранатометів різних типів, важких кулеметів та стрілецької зброї", - заявили в українській місії.

Грубі порушення перемир’я з боку окупантів / Фото надані Місією України при ОБСЄ

Крім того, російські окупаційні війська неодноразово використовували безпілотники для скидання гранатометних снарядів і проведення дистанційного мінування.

"У результаті цих актів збройної агресії Російської Федерації було поранено п'ять українських військовослужбовців, а четверо українських військовослужбовців загинули", - повідомили в українській делегації.

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Крім того, було звернуто увагу на концентрацію окупантами великої кількості важкого озброєння поблищу лінії зіткнення. Так, лише Місія ОБСЄ протягом періоду з 29 березня по 25 квітня зафіксувала 294 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, ще 561 одиниця озброєння та техніки знаходилися в ОРДЛО за межами визначених місць зберігання.

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У ході свого виступу місія України в ОБСЄ також продемонструвала слайди, на яких було зафіксовано найбільш кричущі випадки порушення перемир’я з боку російських збройних формувань, у т.ч. обстріли цивільної інфраструктури, за період з кінця березня по кінець квітня.