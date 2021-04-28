Терористи на Луганщині планували розпилити хлор у підрозділі ЗСУ

Терористи на Луганщині планували розпилити хлор у підрозділі ЗСУ

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Укрінформ
У Луганській області викрито терористичну групу, яка планувала розпилити хлор у місці дислокації військовослужбовців Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“За процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил викрито протиправну діяльність терористичної групи, яка діяла на території Луганської області (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України)", - ідеться у повідомленні.

Учасники групи готували вчинення злочину на одному з об’єктів інженерної інфраструктури Луганської області, де тимчасово дислокується підрозділ ЗСУ. Зокрема вони планували розпилити хлор у приміщеннях, де перебувають військовослужбовці з метою заподіяння шкоди їх життю та здоров’ю.

За результатами проведених слідчих дій злочин вдалося попередити.

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У двох учасників групи вилучені засоби і знаряддя для збору та передачі співробітнику так званого "міністерства держбезпеки ЛНР" інформації щодо оборонної сфери. Дані про розташування оборонних об’єктів, позиції ЗСУ і передислокацію військової техніки вони отримували, в тому числі від військовослужбовця ЗСУ.

Організатор групи затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» 27 квітня внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали бойові травмування. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, подію кваліфіковано як теракт.

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