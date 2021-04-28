Прокуратура розслідує підрив авто ЗСУ на Луганщині як теракт

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом підриву автомобіля Збройних сил України на Луганщині, подію кваліфіковано як теракт.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

“Розпочато кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 27 квітня близько 12:30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району Луганської області автомобіль ЗСУ «ГАЗ-66» наїхав на невстановлений вибуховий пристрій.

Як уточнюється, внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як повідомлялося, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у вівторок, 27 квітня, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали бойові травмування. Бійців доставили у лікарню, стан їхнього здоров'я задовільний.

Загиблий під час вибуху - військовослужбовець з Хмельниччини, 30-річний Роман Гуляк.

Фото lug.gp.gov.ua