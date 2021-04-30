Окупанти обстріляли населені пункти біля лінії розмежування на сході України - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про обстріли збройними формуваннями Російської Федерації населених пунктів поблизу лінії розмежування.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

«Ввечері 28 квітня з району населеного пункту Молодіжне у напрямку селища Катеринівка, окупанти випустили 6 мін з міномета калібру 120 мм. Застосування мінометів супроводжувалось веденням вогню з гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, міни впали у полі поблизу села і не завдали шкоди будівлям та місцевим жителям», - ідеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію місць обстрілу, за результатами якої підтверджено застосування противником забороненого озброєння.

«Кількість та інтенсивність обстрілів з боку збройних формувань РФ різко зросла по всій лінії розмежування на фоні засідань Тристоронньої контактної групи. Метою дій найманців є тиск на воєнно-політичне керівництво України для прийняття українською стороною вигідних для окупантів рішень», - сказано в повідомленні.

Читайте також: Штаб ООС показав наслідки обстрілу окупантами Водяного

У штабі ООС наголошують, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 29 квітня, було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.