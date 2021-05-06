Росія залишила війська на кордонах України, НАТО має зберігати пильність – Столтенберг

НАТО має зберігати пильність, оскільки навіть після оголошення про відведення військ від кордонів України Росія залишила велику військову присутність на окупованих територіях України та навколо неї.

Про це перед початком участі в засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яке присвячене питанням оборони, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговоримо тенденцію агресивної поведінки Росії, небезпечні розвідувальні операції в Болгарії і Чеській Республіці, але також і суттєве військове нарощування в Україні та навколо неї. Ми бачили певне зниження кількості російських військ, але десятки тисяч залишаються. Ми також бачимо, що Росія залишила (в регіоні) озброєння та військове обладнання. Вона обмежила судноплавство в Чорному морі, включаючи заборону на прохід через Азовську протоку в Азовське море. Тож НАТО має зберігати пильність і уважно стежити за розвитком подій», - зауважив Столтенберг.

Він підкреслив, що Росія зберігає навколо України найбільшу кількість військ з моменту попереднього зростання напруги в 2014 році.

Як повідомлялося, протягом кількох минулих тижнів Росія сконцентрувала навколо України та на її окупованих територіях військове угруповання потужністю більше 100 тис. військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові шпиталі. Такий розвиток подів викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас вона залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.