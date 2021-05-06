Президент: Вздовж кордонів України не помітно зменшення кількості військових РФ

Кількість російських військових зменшилась тільки в окупованому Криму, вздовж кордонів України такого зменшення не помітно.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Укрінформ.

"Було збільшення як контингенту, так і техніки на тимчасово окупованому півострові Крим і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також було збільшення військових та техніки вздовж лінії кордону між Росією та Україною. Із цього всього, із цих десятків тисяч людей і техніки ми бачимо на сьогодні, те що ми відзначаємо, і ми, і наша розвідка, і наші професійні військові, тільки 3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Більше ніде поки що зменшення не бачимо", - сказав Зеленський.

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Президент підкреслив, що таке зменшення військових є повільним.

"Тому імовірна загроза може бути. Ніхто не хоче цих сюрпризів", - додав глава держави.

Як повідомлялося, Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.