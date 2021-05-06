Зеленський заявляє про зменшення кількості снайперських пострілів на сході України

Президент України Володимир Зеленський відзначає зменшення кількості снайперських пострілів на сході України в районі ООС.

Як передає Укрінформ, про це глава Української держави сказав під час пресконференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом в Україні.

“Хочу сказати, що зменшилась кількість снайперських пострілів і це слава всім, хто нас підтримував, і слава Богу, скажу вам відверто, тому саме через снайперські постріли більшість загиблих цього року”, - сказав Президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що спостерігається “збільшення БПЛА з боку сепаратистів, з боку тимчасово окупованого Донбасу”.

Як повідомлялося, Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.