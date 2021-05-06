Зеленський заявляє про зменшення кількості снайперських пострілів на сході України

Зеленський заявляє про зменшення кількості снайперських пострілів на сході України

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський відзначає зменшення кількості снайперських пострілів на сході України в районі ООС.

Як передає Укрінформ, про це глава Української держави сказав під час пресконференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом в Україні.

“Хочу сказати, що зменшилась кількість снайперських пострілів і це слава всім, хто нас підтримував, і слава Богу, скажу вам відверто, тому саме через снайперські постріли більшість загиблих цього року”, - сказав Президент.

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Водночас Зеленський підкреслив, що спостерігається “збільшення БПЛА з боку сепаратистів, з боку тимчасово окупованого Донбасу”.

Як повідомлялося, Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.

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