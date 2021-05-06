Окупація українських територій і Nord Stream 2: про що говорили Зеленський і Блінкен

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили питання окупації українських територій і, зокрема, Північного потоку-2.

Про це заявив глава держави під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає Укрінформ.

“Ми обговорили питання не тільки окупації наших територій, незаконної анексії Криму з боку Російської Федерації, ми обговорили питання Північного потоку-2”, - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що питання Північного потоку-2 є дуже “чутливим” для України. За його словами, в Європі є різні позиції щодо цього проєкту.

“Але в цьому питанні ми спільні зі США”, - наголосив глава держави й подякував Сполученим Штатам за таку підтримку і потужну санкційну політику.

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Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.