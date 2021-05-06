Народні депутати обговорили з Блінкеном і Нуланд стратегічне військове співробітництво

Керівники парламентських фракцій та голова Верховної Ради Дмитро Разумков провели зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба партії «Слуга народу».

"Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія разом з головами інших фракцій та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим провели зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд і в. о. помічника заступника держсекретаря США послом Філіпом Рікером", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі держсекретар розповів про те, що на саміті G7 питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн-членів НАТО.

Як передає пресслужба партії "СН", Арахамія звернувся з проханням вивчити можливість укладання двостороннього договору про стратегічне військове співробітництво між США та Україною.

Блінкен заявив, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки та побудови демократичних інституцій. А також – що є максимальна підтримка України зі сторони Джо Байдена, Держдепартаменту. Крім того, є двостороння підтримка в Сенаті.

Окрім того, українська сторона попросила підтримки в отриманні ПДЧ в НАТО та запевнила, що Україна й надалі продовжуватиме реформи.

Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні – Крістіну Квін як посла на постійній основі.

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Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, під час зустрічі обговорено питання стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, національної безпеки, протидії російській агресії. Також сторони обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо було порушено питання про виконання Закону України “Про управління об'єктами державної власності” щодо призначення голови правління НАК “Нафтогаз”.

Учасники зустрічі відзначили, що для успішного майбутнього України одним із пріоритетів має бути верховенство права та дотримання рівності перед законом.

“У демократичній державі перед законом усі мають бути рівні. Дотримання прав та свобод людини є гарантією для розвитку України”, - сказав Разумков.

Згідно з повідомленням пресслужби голови партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", лідер партії Юлія Тимошенко під час зустрічі звернулася до США з проханням якнайшвидше допомогти Україні придбати якісні вакцини Pfizer для захисту громадян України в умовах пандемії коронавірусу.

Голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зазначив, зокрема, що під час зустрічі з парламентаріями американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ.

Заступник голови партії «Голос» Андрій Осадчук у коментарі Укрінформу зауважив, що розмова депутатів з Блінкеном, Нуланд і Рікером була очікуваною.

"Ентоні Блінкен укотре підтвердив непорушність Сполучених Штатів Америки у підтримці України в конфлікті з Російською Федерацією", — сказав Осадчук.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув з робочим візитом в Україну. Його літак приземлився в аеропорту «Бориспіль» в ніч на 6 травня.

Під час візиту Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та народними депутатами. Заплановані зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими урядовцями.