Україна проситиме у Штатів системи ППО та антиснайперські технології – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорить «список» військової підтримки США із держсекретарем Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю CNN, передає Укрінформ.

В рамках цього Україна проситиме про системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології, зазначив український міністр.

«Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання її (зброї – ред.) від Сполучених Штатів, а й про її придбання у США», - сказав Кулеба, додавши, що «ми хочемо, щоб це партнерство працювало в обох напрямках. Воно повинно бути взаємовигідним».

Кулеба зазначив, що хоче, щоб Україна розглядалася США як «східний кордон демократії» у Центральній Європі та регіоні Чорного моря та була інтегрована у Захід, включно з НАТО.

Щодо членства в НАТО міністр наголосив, що Україна повинна мати чітку дорожню карту вступу в Альянс. «І тут США можуть нам допомогти», - відзначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув з робочим візитом в Україну. Його літак приземлився в аеропорту «Бориспіль» в ніч на 6 травня.

Під час візиту Блінкен зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими урядовцями.