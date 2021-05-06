Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну
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Укрінформ
Державний секретар США Ентоні Блінкен взяв участь у церемонії покладанні квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У церемонії також взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.
Після покладання квітів Блінкен разом із митрополитом Епіфанієм відвідали Михайлівський Золотоверхий собор.
Як повідомлялося, держсекретар США Блінкен 6 травня прибув у Київ та проведе низку зустрічей з топ посадовцями і громадськими діячами України.
Фото: МЗС