Блінкен поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен взяв участь у церемонії покладанні квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У церемонії також взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Після покладання квітів Блінкен разом із митрополитом Епіфанієм відвідали Михайлівський Золотоверхий собор.

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Як повідомлялося, держсекретар США Блінкен 6 травня прибув у Київ та проведе низку зустрічей з топ посадовцями і громадськими діячами України.

Фото: МЗС