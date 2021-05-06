Кулеба зустрівся із Блінкеном у Києві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі - це внесок у безпеку та успіх всього євроатлантичного простору.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба заявив у Твітері.

“Важливо, що мій колега та друг секретар Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору”, - зауважив міністр.

Важливо, що мій колега та друг @SecBlinken здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору. pic.twitter.com/C4IJfB4JQw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021

Глава української дипломатії опублікував світлину, яка свідчить, що міністр вже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня Блінкен прибув в Україну з робочим візитом, під час якого має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими урядовцями.

Фото: МЗС