Байден і Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки»

Президент США Джо Байден і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки» на рівні глав держав, який відбудеться в гібридному режимі у понеділок, 10 травня, у Бухаресті.

На цьому під час брифінгу для ЗМІ наголосив голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Польщі Анджей Дуда і Президент Румунії Клаус Йоганніс направили запрошення як генеральному секретарю НАТО, так і Президенту США. Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після опівдня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, Президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен», - повідомив Солох.

За його словами, зустріч глав держав «дев’ятки» присвячуватиметься, насамперед, питанням безпеки і вписуватиметься у переговори в рамках Ініціативи Трьох морів.

«Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС та НАТО, допомагатимуть будувати трансатлантичні контакти», - повідомив голова BBN.

За словами Солоха, у спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря та ситуацію в Україні.

«Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено», - сказав Солох.

Гібридний характер саміту «Бухарестської дев’ятки» передбачає, що Президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, будуть в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєднаються до саміту в онлайн-режимі.

Як повідомлялося, «Бухарестську дев’ятку» утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.