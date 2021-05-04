Президентка Естонії: Україна може отримувати підтримку в рамках фондів Тримор’я

Польща та Естонія повинні демонструвати солідарність і підтримувати своїх партнерів на сході, зокрема Україну. Одним з механізмів підтримки Києва є допомога у рамках фондів Ініціативи Трьох морів (Тримор'я).

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою повідомила у вівторок президентка Естонії Керсті Кальюлайд, передає кореспондент Укрінформу.

За її словами, Польщі та Естонії потрібно тісніше співпрацювати з країнами “Східного партнерства”. Вона зауважила, що необхідно докласти більше зусиль, щоб “так швидко, як це можливо” провести реальну зустріч з лідерами країн “Східного партнерства”, якої не було з 2017 року.

“Крім того, ми можемо використати наші можливості, аби допомогти Україні ставати ближчою до економік наших країн і до нашого розуміння майбутнього Європи. У цьому контексті може допомогти Ініціатива Трьох морів”,- наголосила Кальюлайд.

За її словами, Україна, яка хоч і не є членом ЄС, може отримувати допомогу з різних фондів в рамках Тримор’я.

Своєю чергою Дуда зазначив, що Президент України Володимир Зеленський поінформував напередодні президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Варшаві, що російські війська з-під кордонів України повертаються до місць постійної дислокації.

“Але це була демонстрація сили російської армії, і НАТО, на моє переконання, має зробити з цього висновки”,- підкреслив Дуда.

Він додав, що це питання обговорюватиметься як через декілька днів на саміті “Бухарестської дев’ятки” у Бухаресті так і під час саміту НАТО у Брюсселі у червні.

Як повідомлялося, глава Української держави разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у понеділок у Варшаві взяв участь у відзначенні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.

Президенти п’яти країн підписали спільну декларацію, в якій підкреслили, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.

Крім того, Україна і Польща підписали декларацію про європейське майбутнє України.