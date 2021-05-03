Захід повинен підтримувати солідарність з Україною не лише словами, а й діями - президент Латвії

Українці сповідують із країнами ЄС та НАТО однакові цінності, а тому потрібно проявити з ними солідарність.

На цьому під час дискусії п’ятьох президентів у рамках відзначення у Варшаві 230-річчя конституції Речі Посполитої 3 травня наголосив президент Латвії Егілс Левітс, передає власний кореспондент Укрінформу.

“Україна - частина конституційної системи, річницю якої ми сьогодні святкуємо. Українці, український народ, сповідують ті ж самі цінності, які підтримуємо ми, як країни ЄС та НАТО. Ми маємо нести спільну відповідальність і протягнути руку допомоги Україні, показати солідарність з українським, а також і білоруським народом, у захисті своїх прав і своїх цінностей”, - підкреслив Левітс.

За його словами, аби викликати довіру до себе, Захід повинен підтримувати цю солідарність “не лише словами, але й діями”.

Як повідомлялося, президенти України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії 3 травня у Варшаві беруть участь у заходах з нагоди 230-річчя ухвалення Конституції Речі Посполитої.

Президенти п’яти країн підписали спільну декларацію, в якій підкреслили, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним із наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі.

Фото: Jakub Szymczuk, KPRP