У Варшаві - урочистості до Дня конституції за участю п’яти президентів

Перед королівським замком у Варшаві розпочалися урочистості з нагоди 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої.

Президент Польщі Анджей Дуда зустрів міжнародних гостей, серед яких президенти України Володимир Зеленський, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Керсті Кальюлайд, передає власний кореспондент Укрінформу.

Президенти п’яти країн підпишуть спільну декларацію у контексті круглої річниці ухвалення польської конституції 3 травня. У рамках зустрічі президентів відбудеться спільна дискусія щодо майбутнього Європи.

Після цього заплановані двосторонні переговори Зеленського та Дуди. По завершенню переговорів передбачається брифінг обох президентів.

Урочистості до Дня конституції за участю п’яти президентів у Варшаві / Фото: Jakub Szymczuk, KPRP

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.