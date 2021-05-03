Польща та інші країни НАТО підтримують надання Україні плану дій щодо членства - Дуда

Польща та інші друзі України в НАТО підтримують надання Україні найближчим часом Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного з главою Української держави Володимиром Зеленським брифінгу у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми також обговорювали (із Президентом України - ред.) питання щодо наближення саміту НАТО, який у середині червня відбудеться у Брюсселі… Там обговорюватиметься питання формального визначення шляху, яким Україна має прямувати до членства в Північноатлантичному альянсі – дорожньої карти до цього членства”, - наголосив Дуда.

За його словами, це зараз “фундаментальна справа”, за яку бореться Україна, і на цьому шляху Польща та “інші друзі з цієї частини Європи” підтримують Київ.

Президент Польщі зауважив, що на саміті НАТО обговорюватиметься також питання концентрації російських військ біля кордону України.

Дуда повідомив, що за тиждень у столиці Румунії відбудеться саміт лідерів “Бухарестської дев’ятки” (східноєвропейських країн-членів НАТО: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Чехії), на якому йтиметься про безпекові питання.

“Думаю, що питання України і Білорусі будуть дуже важливими темами, особливо України і російської присутності біля українських кордонів”, - наголосив польський лідер.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів щодо підтримки у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Президенти України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії 3 травня у Варшаві беруть участь у заходах з нагоди 230-річчя ухвалення Конституції Речі Посполитої.

Фото: Jakub Szymczuk, KPRP