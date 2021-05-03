Кулеба заявив, що членство України в ЄС та НАТО – питання часу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що конкретних термінів вступу України до ЄС та НАТО немає, це – питання часу.

Про це він сказав у інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Я абсолютно спокійно можу заявити, що питання нашого членства в ЄС і в НАТО - це питання часу. Але не треба самим собі встановлювати якісь маяки для того, щоб потім вкотре розчаровуватися в їх недосягненні", – наголосив глава МЗС.

У цьому контексті він заявив, що якихось дедлайнів насправді немає.

"Ніхто ніколи у жодній країні не казав, що ви вступите до такої-то дати. Завжди казали, що треба зробити ось це і ось це, тоді ви вступите. Давайте будемо реалістами. Наразі в ЄС є країни, які скептично ставляться до перспективи членства України, тому що вважають, що ми занадто великі, занадто будемо конкурентні вже як члени ЄС. І тому, що бачать ще картинку Східної Європи через призму якраз впливу Російської Федерації", – зазначив Кулеба.

Він додав, що кілька років тому таких країн було більше, ніж зараз. А з тими, що ще лишилися, працюватимуть українські дипломати.

Як повідомлялося, стратегічний курс України на набуття повноправного членства в НАТО закріплено в Конституції.

Президент України Володимир Зеленський 6 квітня під час розмови зі генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав План дій щодо членства в Альянсі найбільш актуальним питанням для Києва і справжнім сигналом для Росії.