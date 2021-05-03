Вийти з «Мінська» намагається виключно Росія - Кулеба
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Коли наш президент порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, то насправді тут сигнал дуже простий. Ми вважаємо, що і «нормандський формат» може дати результат, але якщо ситуація заходить у глухий кут, то ми маємо шукати альтернативу. І коли президент так ставить питання, то це не для того, щоб зруйнувати «нормандський формат» чи «мінський процес», а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної роботи», – зазначив Кулеба.
За його словами, Росія намагається нав’язати думку, що подібні висловлювання говорять про руйнацію формату, про вихід України з «Мінська».
«Ні, абсолютно ні. З «Мінська» стабільно намагається вийти виключно Російська Федерація, яка не виконує пункт 1 Мінських домовленостей – припинити вогонь», – наголосив очільник МЗС.
Як повідомлялося, Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ Володимир Путін використовує у своїй політиці відому в дипломатії так звану «стратегію божевільного». «Тобто коли ти всіх залякуєш і всіх змушуєш тримати, сприймати тебе, як людину, здатну на все, і відповідно йти тобі на поступки», - пояснив міністр.