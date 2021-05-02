Україна визначилася з кандидатурою глави місії при НАТО - Кулеба

Кандидатура керівника місії України при НАТО визначена, зараз відбуваються формальності, пов’язані з призначенням на цю посаду.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«Ми зробили дуже важливий крок вже на цьому напрямі. Є визначена кандидатура. Зараз відбуваються формальності, пов’язані з призначенням на цю посаду. Там складність в тому, що посол при НАТО – це така унікальна посада. Треба, окрім українських і натівських формальностей, ще виконати серйозний блок по доступу до конфіденційної інформації. Це теж трохи займає час. Але кандидат є. Він затверджений. І вже ми працюємо над відправкою посла», – розповів міністр.

Він також пояснив, чому це питання вирішувалося тривалий час.

«Був особистий фактор, певний людський, потім були різні кандидати, які намагалися цю позицію обійняти, але, на мою думку і на думку Президента, вони не відповідали цим вимогам. Тому їх теж треба було відсунути від цієї перспективи», - пояснив міністр закордонних справ.

Кулеба запевнив, що ані Президент України, ані МЗС жодним чином не гальмували цей процес. «Нам потрібен посол при НАТО. Я дуже невдоволений, що це зайняло стільки часу. Зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення», - підкреслив глава МЗС.