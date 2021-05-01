Для України двері в НАТО залишаються відчинені – Держдеп

Україна має можливість приєднатися до Північноатлантичного альянсу, і для цього їй належить здійснити необхідні реформи, щоб відповідати вимогам і стандартам НАТО.

Про це на брифінгу сказав в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

«Адміністрація Байдена продовжує прагнути, аби двері в НАТО залишалися відчинені для претендентів, коли вони будуть готовими виконувати відповідні вимоги й зобов’язання»,- сказав представник Держдепу, коментуючи перспективи євроатлантичної інтеграції України.

За його словами, Сполучені Штати «безумовно прагнуть забезпечити, щоб така держава як Україна могла працювати відповідно до цих стандартів».

Рікер нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, що забезпечує цілу низку преференцій. Багато з цього, вказав представник Держдепу, передбачає послідовне виконання Україною глибоких та всебічних реформ.

«Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною – ред.) в усіх цих сферах»,- підкреслив Рікер.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен планує 5-6 травня здійснити візит до Києва, заплановані його зустрічі з вищим керівництвом держави. Очікується, що однією з тем переговорів будуть перспективи членства України в НАТО.