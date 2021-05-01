Для України двері в НАТО залишаються відчинені – Держдеп

Для України двері в НАТО залишаються відчинені – Держдеп

Укрінформ
Україна має можливість приєднатися до Північноатлантичного альянсу, і для цього їй належить здійснити необхідні реформи, щоб відповідати вимогам і стандартам НАТО.

Про це на брифінгу сказав в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер.

«Адміністрація Байдена продовжує прагнути, аби двері в НАТО залишалися відчинені для претендентів, коли вони будуть готовими виконувати відповідні вимоги й зобов’язання»,- сказав представник Держдепу, коментуючи перспективи євроатлантичної інтеграції України.

За його словами, Сполучені Штати «безумовно прагнуть забезпечити, щоб така держава як Україна могла працювати відповідно до цих стандартів».

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Рікер нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, що забезпечує цілу низку преференцій. Багато з цього, вказав представник Держдепу, передбачає послідовне виконання Україною глибоких та всебічних реформ.

«Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною – ред.) в усіх цих сферах»,- підкреслив Рікер.

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Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен планує 5-6 травня здійснити візит до Києва, заплановані його зустрічі з вищим керівництвом держави. Очікується, що однією з тем переговорів будуть перспективи членства України в НАТО.

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