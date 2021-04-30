Москва дедалі частіше «грає м'язами», але шантаж не змінить курс України до НАТО – Хомчак

Учасники засідання Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування наголосили на непохитній позиції щодо підтримки України та її Збройних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

«30 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у режимі відеоконференції взяв участь у розширеному засіданні БОКК за участі представників Збройних сил Канади, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Литовської Республіки, Республіки Польща, Королівства Швеція, Королівства Данія, Сполучених Штатів Америки та Представництва НАТО в Україні», - ідеться в повідомленні.

На початку свого виступу головнокомандувач ЗСУ висловив особисту подяку присутнім за участь в роботі БОКК.

«Незважаючи на поточне часткове відведення деяких частин російських підрозділів від кордонів України до пунктів постійної дислокації, ми не виключаємо повторення подібної практики у майбутньому. Москва все частіше переходить до «гри м'язами» та прямого шантажу України за відсутності інших методів впливу. За таких умов високо мотивовані та боєздатні Збройні сили України залишаються одним із головних чинників стримування «кремлівського агресора», - зазначив Хомчак.

У ході зустрічі також були заслухані співголови всіх підкомітетів і робочих груп БОКК щодо поточного стану трансформації відповідних органів військового управління (J (G, A, N) 1 - 9) за стандартами НАТО.

Під час обговорення учасники засідання підсумували діяльність БОКК за останній час та узгодили нові завдання на 2021 рік.

«БОКК є не лише ефективною платформою військового співробітництва, але й одним із механізмів координації зусиль із досягнення ЗСУ взаємосумісності з військами країн НАТО», - сказано в повідомленні.

Крім того, Хомчак наголосив на кількох питаннях під час розширеного засідання БОКК.

Було відзначено, що Україна як держава і Збройні сили України як її головний оборонний компонент розглядають своє майбутнє у складі Північноатлантичного Альянсу. «Для досягнення цієї стратегічної мети здійснюється відповідне планування заходів приведення військ та органів військового управління усіх рівнів відповідно до стандартів та процедур, які використовуються в збройних силах країн НАТО та в багатонаціональних штабах Альянсу», - ідеться в повідомленні.

Під час засідання також зазначалося, що будь-який шантаж чи тиск наших східних і північних сусідів не здатний змінити стратегічний курс України. «Більше того, в останні роки ми бачимо суттєве зростання кількості прихильників серед населення України вступу до Альянсу в усіх без виключення регіонах нашої держави. Сьогодні в країні найвищий за часів новітньої історії рівень підтримки населенням вступу до НАТО», - зазначив Хомчак.

Друге питання, на якому зосередив свою увагу головнокомандувач ЗСУ - це підготовка українських військовослужбовців у рамках нині діючих навчально-тренувальних місій США (JMTG-U), Великобританії (ORBITAL), Канади (UNIFIER) та Литви (LMTM-U).

«Для зміни культури відносин в середині військових колективів, формування компетенцій та нової штабної культури командного складу на усіх рівнях потрібен певний час і правильні вчителі. Такими вчителями-інструкторами для українських військовослужбовців я бачу особовий склад ваших місій. Сама лише ваша фізична присутність на теренах України є одним з найвагоміших засобів стримування Росії від прямої агресії проти України», - додав Хомчак.

Читайте також: Місія ORBITAL пропонує українським морякам тренуватися на кораблях британських ВМС

Співголова БОКК від американської сторони, директор управління політики та стратегії Командування ЗС США в Європі генерал-майор Чарлі Міллер подякував українській стороні за розкриття національного підходу у реформуванні ЗСУ та висловив наміри щодо поглиблення військового співробітництва у галузі професійної військової освіти.

Також були обговорені питання підготовки залученням сил та засобів країн-партнерів до СКШН ЗС України «Об’єднані зусилля-2021».

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Хомчак та начальник штабу оборони Великої Британії Ніколас Картер обговорили питання розвитку військового співробітництва, домовились про розширення навчально-тренувальної операції ORBITAL та підписали технічну угоду.

Фото: armyinform.com.ua, Генштаб ЗСУ