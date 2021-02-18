Місія ORBITAL пропонує українським морякам тренуватися на кораблях британських ВМС

Місія ORBITAL запропонувала українським морякам тренуватися на кораблях Королівських ВМС Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

“В Одесі під час координаційної зустрічі між представниками Військово-Морських Сил ЗС України та штабу операції місії ORBITAL учасниками місії ORBITAL було запропоновано проведення тренувань корабельно-катерного складу та доглядових команд національного флоту на кораблях Королівських ВМС Великої Британії вже в цьому році,” - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили питання розширення курсової підготовки, інструкторської та менторської допомоги для інструкторів 198 Навчального центру ВМС, Школи водолазів, Школи морського піхотинця та питання підготовки льотного складу морської авіаційної бригади у рамках військово-тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL.

У 2021 році до тренувальної місії Великої Британії долучаться Данія, Швеція, Канада, Литва, Латвія та Естонія.

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ORBITAL є тренувальною місією Великої Британії в Україні, яка була організована після окупації Росією Криму та на знак підтримки України.

Як повідомляв Укрінформ, цього року Збройні сили України планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у 8 на території України та 14 за кордоном.

Міністерство оборони спільно з партнерами працює над підвищенням кваліфікації українських військовослужбовців у рамках таких військових тренувальних місій як JMTG-U («Об’єднана багатонаціональна група з підготовки — Україна»), ORBITAL (операція ЗС Великої Британії та Королівства Данії), UNIFIER (тренувальна місія ЗС Канади) та LMTG-U (тренувальна місія ЗС Литви).

Фото: ВМС ЗСУ