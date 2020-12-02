Українські військові наступного року візьмуть участь у 22 багатонаціональних навчаннях

У 2021 році Збройні сили України планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, у тому числі у 8 на території України та 14 за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час брифінгу на тему: «Оборонні аспекти євроатлантичної інтеграції України: основні досягнення та завдання на перспективу» для послів та військових аташе держав-членів НАТО та представників офісу НАТО в Україні, повідомляє пресслужба Міноборони.

«Ми запрошуємо всіх наших партнерів підвищити рівень участі у навчаннях на території України наступного року. Зі свого боку, ураховуючи отриманий статус партнера з розширеними можливостями, Збройні Сили України готові приєднатися до відповідних навчань Альянсу, пов’язаних із колективною обороною», — заявив Таран.

Він також відзначив, що Міністерство оборони спільно з партнерами працює над підвищенням кваліфікації українських військовослужбовців у рамках таких військових тренувальних місій, як, JMTG-U («Об’єднана багатонаціональна група з підготовки — Україна»),ORBITAL (операція ЗС Великої Британії та Королівства Данії), UNIFIER (тренувальна місія ЗС Канади) та LMTG-U (тренувальна місія ЗС Литовської Республіки).

JMTG-U — «Об’єднана багатонаціональна група з підготовки — Україна». UNIFIER — тренувальна місія ЗС Канади. Операція ЗС Великої Британії та Королівства Данії ORBITAL,

LMTG-U — тренувальна місія ЗС Литовської Республіки.

Як повідомляв Укрінформ, Україна сподівається наступного року на саміті Альянсу отримати План дій щодо членства в НАТО.