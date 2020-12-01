Американський ударний дрон спробує «здолати» українську ППО

Вперше на території України безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper спробує здолати українську ППО на західному кордоні нашої держави.

Як передає Укрінформ, про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки командувача повітряного командування «Захід» генерал-майор Дмитро Карпенко на спільному брифінгу з представником делегації Військово-Повітряних Сил США в Європі Кевіном О’Браєном, повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

«Це гарна можливість перейняти величезний досвід наших американських друзів, отримати деяку матеріально-технічну підтримку. Мета заходу – обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони, зокрема, проведення практичного заняття з відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛА MQ-9 Reaper», – сказав Карпенко.

Як зазначається, навчання відбуваються у зоні відповідальності повітряного командування «Захід» і є вкрай важливим елементом співробітництва з фахівцями ППО командування ВПС США в Європі.

За словами О’Браєна, це надасть підтримку українським підрозділам ППО у ході застосування наземних засобів зенітних ракетних військ повітряного командування.

«Я постійно співпрацюю з Повітряними Силами ЗС України, але вперше працюю з представниками протиповітряної оборони», – зазначив О’Браєн.

За словами командувача Повітряних Сил генерал-полковника Сергія Дроздова, двостороннє навчання розвиває успіхи спільних українсько-американських тренувань сил ППО упродовж серії навчань «Чисте Небо».

Як повідомляв Укрінформ, у період із 16 до 25 вересня на Львівщині перебувало близько 4 тисяч військових із 10 країн для участі у міжнародному українсько-американському військовому навчанні Rapid Trident 2020.

Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, Управління державної охорони та інших силових відомств. Крім Збройних сил України та США, участь в навчаннях взяли військовослужбовці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади і Великої Британії.

Українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ Rapid Trident – 2020 тривало впродовж двох тижнів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ, Фейсбук