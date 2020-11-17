Україна та НАТО за останні роки суттєво зміцнили співпрацю — Вінніков

Співпраця України та НАТО протягом останній років стала більш тісною, і Україна, скориставшись порадами та допомогою Північноатлантичного альянсу, стала сильнішою.

Про це під час онлайн-форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса» заявив голова Представництва, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Співпраця, яку НАТО має з українськими партнерами, стає все сильнішою за останні роки, оскільки Україна взяла курс на євроінтеграцію, на трансатлантичну інтеграцію та спрямована на реформи. Я б відзначив щорічний національний план (Річну національну програму Україна-НАТО – ред.), який залишається ключовим інструментом для України для наближення до НАТО. Союзники, які оцінюють реалізацію Україною цього щорічного плану, погоджуються, що за останні декілька років Україна зробила великий прогрес», - наголосив Вінніков, додавши, що національний план став більш сфокусованим, стратегічним і структурованим.

Він також повідомив, що наразі триває аналіз виконання Україною щорічного національного плану.

«Зараз штаб-квартира НАТО закінчує оцінку виконання Україною щорічного національного плану, і ця оцінка буде незабаром передана уряду України», - заявив Вінніков.

Серед майбутніх пріоритетних напрямків розвитку для країни він назвав безпеку та оборону, боротьбу з корупцією та впровадження реформ в усіх сферах.

Він також нагадав, що радники НАТО тісно працюють з Міноборони України та профільним комітетом ВР у питаннях реформування та розробки нормативних документів, що в майбутньому дозволить покращити оперативну сумісність української армії з силами Альянсу.

Крім того, Вінніков згадав кілька законопроєктів, які є прогресивними та які Україна вже прийняла і впроваджує в життя.

«Закон про нацбезпеку має два ключові принципи, які є в НАТО, – це цивільний контроль та нагляд. І цього року Україна здобула значні успіхи з прийняттям Закону про розвідку. Ми переконані, що ці служби зараз працюють з більшим наглядом і контролем», - підкреслив директор Офісу.

Він також згадав про трансформацію Служби безпеки та відзначив, що сучасна версія законопроєкту про СБУ містить низку вдосконалень, однак над цим документом ще необхідно попрацювати.

Вінніков також згадав про реформу оборонно-промислового комплексу та анонсував зустріч через кілька тижнів спільної групи з оборонно-технічної співпраці, де буде обговорена згадана реформа та прийняття законодавства в питаннях закупівель в сфері оборони.

Вінніков підкреслив, що ключовими для успіху України залишаються: необхідність консолідувати демократичні інституції, боротись з корупцією, посилювати верховенство права і впроваджувати подальші реформи.

Як повідомлялося, 17 листопада стартував онлайн-форум «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса», де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорюють прогрес впровадження реформ за рік діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.. Форум проводиться в межах підготовки до Ukraine Reform Conference, яка є ключовою щорічною міжнародною подією, присвяченою експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. У 2021 році URC відбудеться у Вільнюсі, Литовська Республіка. Протягом 23-х тематичних панельних дискусій, до 27 листопада, громадські експерти разом з представниками влади та міжнародними партнерами говоритимуть про актуальний стан реформ та рекомендацій щодо їх подальшого втілення.