Відновлення засідань Комісії Україна-НАТО залишається на порядку денному - Стефанішина

Відновлення засідань Комісії Україна-НАТО на вищому та найвищому рівнях залишається на порядку денному відносин з Альянсом.

Про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної з главою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, повідомив у Facebook Офіс віцепрем'єра.

"Відновлення засідань Комісії Україна-НАТО на вищому та найвищому рівнях залишається на порядку денному відносин Україна-НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, як наголосила Стефанішина, Річна національна програма під егідою Україна-НАТО робить акцент на результат, тобто на якість, а не кількість заходів впродовж року. За її словами, вже сьогодні державні органи влади впроваджують РНП-2020 на повній швидкості.

"Водночас слід разом з НАТО подумати про варіанти оціночної місії навіть в контексті обмежень на пересування та інші наслідки світової пандемії коронавірусу", - підкреслила віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві 25 червня заявив, що Угорщина блокуватиме засідання комісії Україна-НАТО, доки не буде розв'язане питання мови освіти угорської нацменшини на Закарпатті. При цьому він висловив сподівання, що під час запланованих на найближчі тижні засідань спільних комісій з питань освіти і нацменшин вдасться наблизитися до розв'язання питань, які наразі викликають дискусії.

В Україні 28 вересня 2017 року набув чинності Закон "Про освіту", який визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми одна або кілька дисциплін можуть викладатися двома і більше мовами.

Деякі країни, зокрема Угорщина, розкритикували закон через те, що він нібито обмежує права національних меншин. Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила Закон "Про повну загальну середню освіту", який регулює, зокрема, надання середньої освіти мовами національних менших.