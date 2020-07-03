На шляху до НАТО Україна має провести відповідні реформи – Барбора Маронкова

У рамках євроатлантичної інтеграції та на шляху вступу до НАТО Україна має провести відповідні реформи.

Про це заявила директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова під час вебсемінару «Україна - НАТО. Регіональний вимір» для представників ЗМІ півдня та сходу України, який проходив напередодні, повідомляє ARMIYA'UA.

«НАТО сповідує політику відкритих дверей, поважає і визнає бажання України стати членом Альянсу, але водночас спонукає до проведення відповідних реформ», - сказала Маронкова.

За її словами, політика відкритих дверей означає, що «будь-яка країна Євроатлантичного простору вільна приєднатися до НАТО, якщо ця країна дотримується стандартів та обов’язків членства і сприяє безпеці Альянсу, а також поділяє цінності НАТО – демократію, реформування, верховенство права».

Дипломат наголосила, що рішення запросити ту чи іншу країну до вступу в Альянс «приймається на основі консенсусу», і що «жодна третя країна не може втручатися у цей процес».

При цьому вона нагадала, що ще від 2008 року існує тверда позиція представників Альянсу в тому, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

Конструктивним та дієвим кроком на цьому шляху Барбора Маронкова назвала надання Україні 12 червня цього року статусу партнера із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner).

«Цей статус є частиною ініціативи НАТО у сумісності із партнерами. Вона підтримує і поглиблює співробітництво між членами Альянсу та партнерами, які роблять значний внесок в операції та місії, очоювані НАТО. І сьогодні вже шість країн є учасниками такої програми – це Фінляндія, Австралія, Грузія, Швеція, Йорданія та Україна», - сказала Маронкова.

«Але статус України як партнера з розширеними можливостями не є сигналом про якісь рішення щодо членства в НАТО. Союзники взяли до уваги бажання України продовжувати євроатлантичну інформацію та готові надати їй політичну та практичну підтримку. Члени Альянсу продовжують заохочувати та підтримувати Україну на шляху реформ у тому числі», - зауважила представниця НАТО.

Важливими речами для України Маронкова назвала, зокрема, необхідність контролю суспільства над процесами в державі, «демократичного нагляду», «боротьби з корупцією».

«До членства в НАТО не існує короткого шляху», - наголосила вона.

Говорячи про необхідні кроки в реформах України у сфері оборони та безпеки на цей рік, представниця НАТО як позитивне відзначила «початок нового циклу оборонного та безпекового планування в Україні».

Covid -19 трохи сповільнив процеси, зазначила вона, «але робота з Міністерством оборони та Генштабом триває».

За словами представниці НАТО, в Україні має бути ухвалена «нова стратегія національної безпеки, стратегія воєнної безпеки, стратегія оборони, а також завершена низка оглядів у секторі безпеки та оборони».

На її думку, це сформує «засадничі стратегічні пріоритети України» на майбутні роки.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, як НАТО ставиться до нинішнього скорочення Збройних сил України, Маронкова зазначила, що з 2014 року ЗСУ здолали дуже великий шлях, технічні, тактичні можливості значно зросли, але Україна має багато викликів.

«Я вже говорила про ті стратегічні документи, які потрібно переглянути і створити нові воєнні доктрини і воєнний стратегічний бюлетень. Якщо нам потрібно, аби Україна стала більш безпечною, то слід незмінно зосередитися на всебічних структурних інституційних підходах. Потрібне планування реформ, щоб вони були послідовними, щоб реформи не змінювалися з приходом нового керівництва Міністерства оборони чи Генерального штабу», - сказала вона.

Маронкова повідомила також, що цими днями має пройти обговорення плану-2020 Річної програми між представниками України та НАТО в Брюсселі.

Як повідомлялося, 12 червня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, що має на увазі більш глибоку й індивідуальну взаємодію з силами Альянсу.

Фото: armiya.com.ua