У Берліні почалася "нормандська" зустріч на рівні політичних радників
Укрінформ
У Берліні в п’ятницю проходять переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників.
Це підтвердив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Можу підтвердити, що така зустріч дійсно відбувається. Але зазвичай зустрічі на робочому рівні є закритими для преси», - сказав Зайберт.
Українську сторону, як стало відомо агентству, представляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
З Росії до німецької столиці прилетів заступник глави АП Дмитро Козак.
Як повідомляє пресслужба ОП, у межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в Нормандському форматі в Парижі та перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав «Нормандської четвірки» в Берліні.