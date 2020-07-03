У Берліні почалася "нормандська" зустріч на рівні політичних радників

У Берліні в п’ятницю проходять переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників.

Це підтвердив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можу підтвердити, що така зустріч дійсно відбувається. Але зазвичай зустрічі на робочому рівні є закритими для преси», - сказав Зайберт.

Українську сторону, як стало відомо агентству, представляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

З Росії до німецької столиці прилетів заступник глави АП Дмитро Козак.

Як повідомляє пресслужба ОП, у межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в Нормандському форматі в Парижі та перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав «Нормандської четвірки» в Берліні.