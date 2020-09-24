У НАТО вважають військові навчання в Україні необхідними, бо поруч бряцає зброєю РФ

Дестабілізуючий характер дій Російської Федерації щодо сусідів в останні роки змушує Україну проводити власні військові навчання, і важливо, що вони відбуваються за підтримки збройних сил країн НАТО.

Про це у четвер у Херсонській ОДА під час брифінгу, присвяченому темі налагодження співпраці з НАТО, євроатлантичній інтеграції держави, а також результатам проведення військових навчань на Херсонщині , заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає кореспондент Укрінформу.

«Існує певний сценарій поведінки зі сторони Російської Федерації і характер дій Російської Федерації дестабілізуючий за останні роки. І це те, за чим НАТО спостерігає досить уважно… І цей характер поведінки Росії включає також проведення різних типів навчань, в тому числі, часто організованих в останню хвилину, а також більш масштабних навчань, як, наприклад, «Кавказ -2020». Тому це дуже зрозуміло, що Україна, в свою чергу, теж проводить власні військові навчання, які допоможуть покращити готовність Збройних сил України. І також важливо, що ці навчання відбуваються за підтримки збройних сил країн НАТО», - сказав Вінніков.

Він підкреслив, що агресія Росії щодо своїх сусідів є неприйнятною і саме тому НАТО припинило будь-яку практичну співпрацю з Російською Федерацією, залишивши відкритими лише політичні канали для можливого діалогу з Росією - у сподіванні, що РФ все ж змінить свою поведінку і стане дотримуватися міжнародного права і принципів.