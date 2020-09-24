Україна імплементує нові практики: у НАТО прокоментували навчання "Об’єднані зусилля-2020"

На навчаннях "Об’єднані зусилля-2020" Україна показала, як вона імплементує нові практики, що базуються на стандартах та принципах НАТО.

Про це у четвер у Херсоні під час брифінгу, присвяченому темі налагодження співпраці з НАТО, євроатлантичній інтеграції держави, а також результатам проведення військових навчань на Херсонщині, заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає кореспондент Укрінформу.

"Я приїхав сюди з головною метою – взяти участь у стратегічних навчаннях "Об’єднані зусилля — 2020". Я мав нагоду вчора передати привітання від Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Президенту України Володимиру Зеленському та міністру оборони Андрію Тарану. Я відзначив, що це надзвичайно важливо, що Україна проводить такі великі навчання з метою покращення взаємосумісності з силами Альянсу. І це також дуже важливо, що Україна показала, як вона імплементує нові практики,… які були розроблені з допомогою і за підтримки Альянсу і базуються на стандартах та принципах НАТО", - зазначив Вінніков.

Він нагадав, що Північноатлантичний альянс прийняв рішення визнати Україну як партнера з розширеними можливостями. Завдяки такому статусу партнера Україна приєдналася до "виключного клубу націй", які співпрацюють і вкладають свої зусилля для підтримки операцій НАТО, сказав Вінніков.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонської області, де ознайомився з ходом проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2020".

На Херсонщині українські та британські десантники провели спільні військові навчання – вони форсували Дніпро біля села Львове Бериславського району.