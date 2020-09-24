У НАТО наголосили, що підтримка України одночасно політична і практична

Підтримка НАТО України є одночасно і політичною, і практичною.

Про це у четвер у Херсоні під час брифінгу, присвяченому темі налагодження співпраці з НАТО, євроатлантичній інтеграції держави, а також результатам проведення військових навчань на Херсонщині, заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає кореспондент Укрінформу.

«Кілька слів про загальний контекст співпраці України та НАТО. У контексті пандемії, яка зараз триває, а також в контексті різних загроз безпеки, є одна річ, що залишається незмінною, – це незмінна підтримка НАТО України. Ця підтримка є одночасно і політичною, і практичною. На політичному рівні ми продовжуємо підтримувати суверенітет, територіальну цілісність України і наша позиція щодо Криму залишається незмінною. Ми не визнаємо анексію Криму і ми засуджуємо дестабілізуючі та агресивні дії зі сторони Російської Федерації на сході України», - зазначив Вінніков.

З точки зору практичної допомоги, підкреслив він, НАТО продовжує втілювати заходи, передбачені комплексним пакетом допомоги, що має три ключові напрямки. Це дорадча підтримка, це цільові фонди Україна - НАТО, а також програми, які спрямовані на розбудову людського потенціалу, сказав Вінніков.